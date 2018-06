Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX will den Solarzulieferer wegen Verstössen gegen die Rechnungslegungsvorschriften sanktionieren. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, das operative Ergebnis im 2016 sowie im ersten Halbjahr 2017 zu hoch ausgewiesen zu haben. Zudem bestehe im Zusammenhang mit einer frühzeitig zurückgekauften eigenen Anleihe ein mutmasslicher Fehler in der Geldflussrechnung, schreibt die SIX in einer Mitteilung an die Medien.

An der Schweizer Börse SIX verliert die Meyer-Burger-Aktie zur Stunde noch 2,4 Prozent auf 1,048 Franken abgestraft. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 1,006 Franken.

Wie es im hiesigen Handel heisst, werfen Anschuldigungen im Zusammenhang mit Buchführungspraktiken ein eher schlechtes Bild auf betroffene Unternehmen. Etwas bleibe deshalb wohl auch beim Solarzulieferer hängen. Allerdings stufen Händler von Julius Bär und der MainFirst Bank die Neuigkeiten nicht als kursrelevant ein.

Bisweilen hat sich weder der Analyst der Zürcher Kantonalbank, noch jener der Bank Vontobel zu Wort gemeldet. Beide empfehlen die Aktie von Meyer Burger seit Monaten zum Kauf.

Ahnte jemand etwas von den Vorwürfen?

Die Vorwürfe gegen Meyer Burger lassen zudem aus anderer Optik aufhorchen: Mit jeweils gut 11 Millionen Aktien wechselten bei Meyer Burger in den vergangenen zwei Tagen auffällig viele Titel die Hand. Zum Vergleich: An durchschnittlichen Tagen sind es zwischen 3 und 5 Millionen Aktien. Gleichzeitig zogen die Derivatvolumen kräftig an.

Alleine am Montag und Dienstag verlor der Solarzulieferer gut 7 Prozent seines Börsenwerts. Im hiesigen Handel erklärte man sich die Kursverluste mit den Plänen der chinesischen Regierung in Peking, den USA im Handelsstreit mit einer Kürzung der Solarsubventionen entgegenzukommen. Diese Pläne sind allerdings schon seit Anfang Mai bekannt und erklären die Kursverluste der letzten Tage nur bedingt.