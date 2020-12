Damit refinanziert die Handyladenkette alle Bankenkreditverträge der Gruppe auf Stufe der Mobilezone Holding. Die durchschnittliche Kreditkosten werden damit um 0,2 Prozent gesenkt, wie Mobilezone am Freitag in einem Communiqué mitteilte. Das Unternehmen erzielt so jährliche Einsparungen von bis zu 0,3 Millionen Franken. Für den neuen Syndikatsrahmenkredit habe man keine Sicherheiten abgegeben.

Mit der Transaktion seien die besicherten bilateralen Kreditverträge in den Gruppengesellschaften in Deutschland über 55 Millionen Euro abgelöst worden, hiess es. In der Schweiz wurden die bilateralen Kreditverträge über 30 Millionen Euro und der bestehende Syndikatskreditrahmen über 60 Millionen Franken refinanziert. Der maximal zulässige Verschuldungsfaktor (Nettofinanzschulden/EBITDA) wurde von 2,5 auf 3,0 angehoben.

"Die Nachfrage im Markt war erheblich grösser als unser Kapitalbedarf. In diesem für uns günstigen Kapitalmarktumfeld konnten wir ein attraktives Zinsniveau mittel- bis langfristig sichern", erklärte Finanzchef Andreas Fecker.

(AWP)