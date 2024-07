Sunak will auch als Parteichef hinschmeissen

Der scheidende Premierminister Sunak kündigte seinen Rücktritt vom Vorsitz der Konservativen Partei in absehbarer Zeit an. «Dem Land möchte ich zuallererst sagen, dass es mir leid tut», wandte er sich in einer Ansprache vor dem Amstsitz Downing Street an die Wähler. Er habe sein Bestes gegeben, aber die Wähler hätten ein klares Signal gesendet. «Ich habe Ihren Ärger und Ihre Enttäuschung vernommen und übernehme die Verantwortung.» Noch am Freitag reichte er bei König Charles seinen Rücktritt ein, dann wurd sein Nachfolger beim König vorstellig. Später wollte er sich in einer ersten Ansprache vor seinem neuen Amtssitz in der Downing Street an die Bürger wenden. Die Thronrede des Königs, die das Programm der neuen Regierung darlegt, ist für den 17. Juli geplant.