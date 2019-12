Der Duty-Free-Shop-Betreiber wird in der Abflughalle des Terminal 2 insgesamt vier neue Geschäfte auf einer Gesamtverkaufsfläche von 563 Quadratmeter betreiben, wie Dufry am Freitag mitteilte. Die Geschäfte würden ab März 2020 sukzessive eröffnet.

Die neuen Süsswarengeschäfte würden unter dem "Sweet Garden"-Konzept betrieben. Dieses schliesse auch eine Vielzahl von digitalen Elementen für die "Maximierung des Kundenerlebnisses" ein, heisst es in der Mitteilung.

Dufry betreibt bereits seit mehr als 20 Jahren diverse Markengeschäfte am Flughafen Changi, der jährlich über 65 Millionen Reisende zählt. Die neuen Konzessionsverträge unterstrichen auch den Schwung der Asiendivision von Dufry. Das Unternehmen erinnert dabei an die neuen Verträge im australischen Perth oder am neuen Bahnhof in Hongkong.

(AWP)