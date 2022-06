Im letzten Monat flogen 1,9 Millionen Personen über den Flughafen Zürich. Das sind viermal mehr (+331 Prozent) als im Mai 2021. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei gut einem Viertel, wie die Flughafenbetreiberin am Montagabend mitteilte. Dabei hat sich ihre Anzahl versechsfacht.

Vergleicht man die Zahlen jedoch mit der Zeit vor der Krise, zeigt sich, dass der Flughafen nach wie vor unter einer Passagierflaute leidet. Im Mai 2022 reisten nämlich noch immer knapp 30 Prozent weniger Passagiere über den grössten Schweizer Flughafen als im Mai 2019, bevor die Coronapandemie ausbrach.

Flugzeuge deutlich besser ausgelastet

Die Anzahl Flugbewegungen hat sich mit gut 20'200 Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich erhöht (+152 Prozent). Damit wurden schon wieder fast 83 Prozent der An- und Abflüge von 2019 erreicht.

Zudem waren die Flugzeuge erneut stärker ausgelastet. Sie waren im Schnitt - wie bereits im Vormonat April - zu drei Vierteln gefüllt und damit 30 Prozent besser ausgelastet als im Mai 2021. Durchschnittlich sassen 120 Passagiere an Bord. Im Mai des Vorjahres waren es pro Flug noch rund 27 Passagiere weniger gewesen.

Mehr Umsatz in den Flughafen-Shops

Das erneut höhere Passagieraufkommen zeigte sich auch an den Umsätzen in den Läden am Flughafen Zürich. Der Kommerzumsatz stieg im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 121 Prozent auf 44,5 Millionen Franken. Getragen wurde der Anstieg in erster Linie von den Shops auf der Luftseite (+269 Prozent), also den Geschäften nach der Sicherheitskontrolle. Dort gaben die Passagiere insgesamt knapp 24 Millionen Franken aus. Die Läden im öffentlich zugänglichen Bereich des Flughafens, der sogenannten Landseite, legten um 52 Prozent zu.

Die Fracht, die schon während der Krise jeweils stark war, legte im Mai um 6 Prozent zu auf gut 35'500 Tonnen. Verglichen mit Mai 2019 wickelte der Flughafen noch 7 Prozent weniger Fracht ab.

(AWP)