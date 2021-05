So wird der Reisedetailhändler über die Tochtergesellschaft World Duty Free ein Laden mit einer Fläche von 173 Quadratmetern betreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Konzession läuft während 12 Jahren.

Die Bauarbeiten für das neue Geschäft am Teeside Airport sollen bis Juli abgeschlossen sein. Für den Sommer seien internationale Ziele wie Palma, Alicante, Korfu und Bulgarien in den Flugplan aufgenommen worden, heisst es weiter. Das Sortiment des Ladens werde sich auf die Kernkategorien Spirituosen, Tabakwaren und Kosmetik konzentrieren.

Der Flughafen Teeside in der Nähe von Darlington ging erst vor Kurzem in den Besitz der öffentlichen Hand über und bis 2029 soll die Anzahl Passagiere von 148'000 im Jahr 2020 auf 1,4 Millionen ansteigen, so die Meldung. Mit der neuen Konzession sei Dufry in Grossbritannien nun an 25 Flughäfen präsent und damit gut positioniert, um von der Wiedereinführung des Duty-Free-Einkaufs für abfliegenede Passagier ab dem 1. Januer 2021 zu profitieren, heisst es.

(AWP)