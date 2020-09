So wird der Reisedetailhändler am zweitgrössten Flughafen der Türkei insgesamt acht Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von 3'900 Quadratmetern betreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Konzession läuft während 12 Jahren bis 2032.

Auf 2'800 Quadratmetern seien ab November 2020 Duty-Free-Geschäfte im Abflugsbereich vorgesehen, schreibt Dufry. Die restlichen Geschäfte werden im Ankunftsbereich betrieben.

Dufry ist den Angaben zufolge noch an drei weiteren Flughäfen in der Türkei präsent. Dank der neuen Konzession vergrössere sich der Fussabdruck in der Region weiter, so die Meldung. Mit dem Bau eines zweiten Terminals am Sabiha Gökçen International Airport soll die Kapazität des Flughafens nach der geplanten Vollendung im Jahr 2024 auf 65 Millionen von aktuell 41 Millionen Passagieren ansteigen.

