Die Aktie von Dufry legt im frühen Handel an der SIX bis 3 Prozent auf 47,68 Franken zu. Beim Basler Reisedetailhändler wird Xavier Rossinyol am 1. Juni 2022 den CEO-Posten von Julian Diaz übernehmen, wie am Montagmorgen mitgeteilt wurde. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Rossinyol bereits ab 1. März Einzug im Management von Dufry Einsitz nehmen.

Xavier Rossinyol ist kein Unbekannter bei Dufry. Er war bereits von 2004 bis 2015 im Management-Team von Dufry, zunächst als Finanzchef und als Chief Operating Officer für die Region Asien und Europa. In den letzten sieben Jahren amtierte er als CEO des Airline-Caterers Gategroup.

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begrüsst den CEO-Wechsel und lobt in einem Kommentar Rossinyols "starke Umsetzung hinsichtlich Kostenoptimierung" und seine "transparente Kommunikationsmethodik". Die ZKB spricht in diesem Zusammenhang von "frischem Wind im Management".

Die Aktie von Dufry hat in den letzten zwölf Monaten rund 13 Prozent ihres Wertes verloren. Vom Corona-Schock und den negativen Auswirkungen auf die Resiebranche hat sich die Aktie erst ansatzweise erholt. Die Aktie stand vor Ausbruch der Pandemie bei knapp 100 Franken.

(cash)