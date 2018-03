Für den Reisedetailhandelskonzern Dufry kam es im Schlussquartal 2017, wie es kommen musste: Das organische Umsatzwachstum verlangsamte sich gegenüber den ersten neun Monaten und für die Aktionäre blieb dem Strich weniger vom Jahresgewinn übrig als gedacht.

Während Umsatz und Bruttogewinn auf das Gesamtjahr betrachtet leicht höher als erwartet ausfallen, werden die Analystenschätzungen beim EBITDA sowie beim Reingewinn nach Minderheiten teilweise klar verfehlt.

Wenig überraschend will das Unternehmen den Aktionären erstmals seit 2008 wieder eine Jahresdividende entrichten. Wie hoch diese ausfallen soll, darüber hüllt man sich allerdings noch in Schweigen.

Höhere operative Kosten belasten

Bei den Anlegern kommt diese Geheimniskrämerei nicht gut an. An der Schweizer Börse SIX gerät die Dufry-Aktie unter starken Verkaufsdruck und verliert noch 5,6 Prozent auf 130,75 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 124,90 Franken.

In einem Kommentar der UBS Investmentbank findet der Autor zwar sichtlich Gefallen am anhaltend hohen organischen Umsatzwachstum im Schlussquartal. Er räumt jedoch ein, dass die Entwicklung auf den Stufen EBITDA, EBIT und Reingewinn seinen Erwartungen nicht ganz gerecht werden. Der Autor macht unter anderem höhere operative Kosten für das Verfehlen verantwortlich. Das Anlageurteil lautet deshalb weiterhin nur "Neutral", das 12-Monats-Kursziel liegt bei 155 Franken.

Geradezu begeistert zeigt sich der für Baader-Helvea tätige Berufskollege. Er begrüsst das starke organische Umsatzwachstum sowie die Verbesserungen beim bereinigten freien Cash Flow.

Zudem schliesst der Analyst aus dem Ausblick auf Zuversicht der Firmenverantwortlichen für das Geschäftsjahr 2018. Obwohl er sich konkrete Aussagen zur Dividendenhöhe gewünscht hätte, hält er an der Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 175 Franken für die Dufry-Aktie fest.

Die Zürcher Kantonalbank sieht die Erwartungen beim Umsatz und EBITDA hingegen erfüllt. Die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und den zuversichtlichen Ausblick wertet die Bank gar als positiv. Die Aktie wird wie bis anhin mit "Übergewichten" zum Kauf empfohlen.

Hudson-Börsengang und seine Auswirkungen

Anfang Februar brachte Dufry eine Minderheitsbeteiligung an der US-Tochter Hudson an die Börse. Platziert wurde ein Anteil von 43 Prozent, was dem Basler Mutterhaus umgerechnet gut 700 Millionen Franken in die Kasse spülte. Schätzungen der Bank Vontobel zufolge verringert sich dadurch das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Gewinn (EBITDA) von 3,5 auf 2,8.

Gleichzeitig bleibt für die Aktionäre von Dufry unter dem Strich jedoch weniger des Jahresgewinns übrig. Der Reingewinn nach Minderheiten schrumpft.

Die tiefere Verschuldung lässt allerdings erstmals wieder die Auszahlung einer Dividende zu, was aus Aktionärssicht zu begrüssen ist. Weshalb sich das Unternehmen diesbezüglich noch nicht in die Karten blicken lassen will, wirft Händlern zufolge Fragen auf.