Tatsächlich offenbart der ungewöhnlich heisse Sommer in Europa einmal mehr, wie unterschiedlich beide Häuser mittlerweile sind - ablesbar am Aktienkurs, der bei TUI stabil, bei Thomas Cook jedoch um 70 Prozent gefallen ist in den letzten drei Jahren.

Die Probleme treffen beide Veranstalter: das grosse Geld wird in Grossbritannien verdient und in Skandinavien - und in beiden Regionen blieben viele Sonnenanbeter dieses Jahr ob der Hitze zu Hause. TUI hat sich jedoch über die Jahre von Randaktivitäten in Milliardenhöhe getrennt und im Gegenzug das lukrative Kreuzfahrtgeschäft mit immer neuen Schiffen ausbaut. Thomas Cook dagegen - 2012 durch ein Darlehen in letzter Minute vor der Pleite bewahrt - fehlt schlicht das Geld zum Investieren.

Während TUI über 300 der Hotels, in die das Unternehmen seine Urlauber schickt, selbst besitzt, versucht Thomas Cook gerade im zweiten Anlauf, einen Hotelfonds auf die Beine zu stellen, um mehr Häuser kaufen zu können, damit ein grösserer Teil der dort erwirtschafteten Gewinne auch beim Unternehmen selbst hängen bleiben. Das Kreuzfahrtgeschäft mit mittlerweile 16 Schiffen glättet ausserdem die Saisonalität der Gewinne, so dass TUI auch in den typischerweise schwachen Wintermonaten immer weniger Geld verliert.

Anders bei Thomas Cook: nach mittlerweile drei Gewinnwarnungen im abgelaufenen Jahr bleibt am Ende ein Verlust nach Steuern von 163 Millionen Pfund (183 Millionen Euro), etwa dreimal so viel wie die Gewinne der drei Vorjahre zusammen.

Das Resultat: TUI ist mittlerweile an der Börse 13-mal soviel Wert wie Thomas Cook. Deren Wert entspricht inzwischen nur noch etwa einem der neuen Kreuzfahrtschiffe, die TUI demnächst in Dienst stellt.

(Bloomberg)