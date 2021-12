Per dato wurden im 2021 50'080 Unternehmen neu ins Schweizer Handelsregister eingetragen, womit die bisherige Bestmarke des Vorjahres um rund 7 Prozent übertroffen wurde.

Dies teilte das auf Firmengründungen Beratungsunternehmen Startups.ch am Dienstag in einem Communiqué anhand der Auswertung der Handelsregisterzahlen mit. Branchenseitig gab es demnach vor allem Neugründungen in den Bereichen Immobilien, Bauwesen und Handwerk sowie im Segment Blockchain und Kryptowährungen.

Inwieweit sich die Dynamik auch im kommenden Jahr fortsetzen werde, sei angesichts der anhaltenden Coronakrise schwierig zu prognostizieren, hiess es in der Mitteilung. Sollte die Pandemie nicht merklich eingedämmt werden, sei von einer eher durchwachsenen Entwicklung auszugehen.

(AWP)