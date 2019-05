Vergleicht man die Weltwirtschaft mit einem Güterzug, dann sind die USA und China die Zuglokomotiven. Mit China verliert zumindest eine dieser Lokomotiven nun allerdings an Fahrt.

Mit einem Stand von 49,4 fällt der Einkaufsmanager-Index für Mai am frühen Freitagmorgen schwächer als erwartet aus. Nach 50,1 im April waren Ökonomen von einem leichten Rückgang auf 49,9 ausgegangen (cash berichtete). Dem Lehrbuch zufolge lässt ein Einkaufsmanager-Index unter 50 eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung erwarten.

Unmissverständliche Signale aus dem Anleihenmarkt

Nicht nur in China, auch in anderen Weltregionen häufen sich die Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Wachstumsverlangsamung. Anders als in China beginnt sich das zwar gerade erst in den Wirtschaftsindikatoren widerzuspiegeln. Die zuletzt stark rückläufigen Anleihenrenditen und Rohstoffpreise lassen jedoch keine Zweifel offen: Die Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession - dem "bösen R-Wort" - geht um.

Diese Angst kommt nicht von ungefähr, liegt der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent Crude mit 66 Dollar doch um mehr als 5 Prozent unter dem Stand vom Mittwoch. Der Ölpreis gilt als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung. Dasselbe lässt sich von der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen sagen. Mit 2,28 Prozent notiert die Rendite so tief wie seit 18 langen Monaten nicht mehr.

Renditeentwicklung zehnjähriger US-Staatsanleihen über die letzten 12 Monate (Quelle: www.cash.ch)

Kräftig Öl ins Feuer goss Donnerstagnacht der US-Notenbank-Vize Richard Clarida. Obwohl er in einer Rede durchblicken liess, dass es der US-Wirtschaft sehr gut gehe, signalisierte er die Bereitschaft der US-Notenbank, die Leitzinsen gegebenenfalls wieder zu senken.

Neue Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China

Die Ökonomen bei der britischen CMC Markets sehen in den rückläufigen Anleihenrenditen denn auch unmissverständliche Anhaltspunkte für deutlich verhaltenere Wachstumserwartungen seitens der Marktakteure. Die Ökonomen machen den Handelsstreit zwischen den USA und China für diese Beobachtung verantwortlich.

In den letzten Tagen erfuhr dieser Handelsstreit eine weitere Eskalation. Während die US-Regierung in Washington mit einer neuen Runde von Strafzöllen droht, signalisieren chinesische Regierungskreise in Peking Vergeltungsmassnahmen. Eigenen Angaben zufolge prüft China ein Ausfuhrverbot für seltene Erden in die USA. Die Volksrepublik ist für 80 Prozent der weltweiten Förderung seltener Erden verantwortlich. Diese wiederum gelten als wichtige Rohstoffe für die Elektronikindustrie. Beobachter sind sich deshalb einig, dass ein solches Ausfuhrverbot die USA empfindlich treffen würde.

Zumindest die Ökonomen der Credit Suisse glauben aber nicht, dass der Handelsstreit zu einem ausgewachsenen Handelskrieg entwickelt. Denn wie die Grossbank schreibt, würde ein solcher wohl beiden Seiten schweren Schaden zufügen.