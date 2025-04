Bei Rheinmetall sind am Dienstag nach den Osterfeiertagen unter den Anlegern Konkurrenzsorgen erwacht. Der Kurs des deutschen Rüstungskonzerns verlor zuletzt drei Prozent an Wert. Die Aktien fielen damit weiter zurück von ihrem Vorwochen-Rekord von 1500 Euro. Ein Analyst verwies auf einen vom Konkurrenten BAE Systems vermeldeten Durchbruch bei der Munitionsproduktion in Grossbritannien. Die BAE-Aktien lagen daraufhin in London mit gut einem Prozent im Plus.