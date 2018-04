Givaudan nutzt den Investorentag vom Dienstag, um der Weltöffentlichkeit die Umsatzzahlen für das erste Quartal vorzulegen.

Trotz einer einfachen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr erfüllt der Aromen- und Riechstoffhersteller aus Genf die Wachstumserwartungen nicht ganz: Sowohl im Geschäft mit Riechstoffen als auch im Geschäft mit Aromen liegt der Umsatz zwischen Anfang Januar und Ende März hinter den Analystenprognosen zurück. Dabei fällt auch die organische Entwicklung etwas schwächer aus.

Wie üblich macht das Unternehmen keine Angaben zur Margenentwicklung im ersten Quartal. Der Medienmitteilung sind auch keine Aussagen zur Entwicklung der Rohmaterialpreise zu entnehmen.

An der Schweizer Börse SIX steht die Givaudan-Aktie folglich unter Verkaufsdruck. Zur Stunde taucht sie um 3,4 Prozent auf 2136 Franken.

Geringere Nachfrage seitens von Grosskunden

Aus Sicht von Bernstein Research verfehlt die Umsatzentwicklung die bankeigenen Prognosen in den ersten drei Monaten leicht. Die US-Investmentbank berichtet von einer deutlichen Wachstumsverlangsamung in Nordamerika, verweist gleichzeitig jedoch auf die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr in dieser Schlüsselregion.

Wie es bei Bernstein Research weiter heisst, sei auch die Nachfrage seitens von Grosskunden insgesamt schwächer ausgefallen. Die in der Medienmitteilung erwähnten Preiserhöhungen zur Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten werden begrüsst. Dennoch wird die Givaudan-Aktie weiterhin mit "Underperform" zum Verkauf empfohlen.

Auch bei Baader-Helvea wird die Wachstumsabflachung in Nordamerika für die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Umsatzentwicklung verantwortlich gemacht. Angesichts mehrerer Sonderfaktoren sei das erste Quartal schwierig einzuschätzen gewesen, so lautet das Urteil.

Sind keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten?

Die Bank Vontobel bekräftigt zwar ihre Kaufempfehlung für die Givaudan-Aktie, nimmt gleichzeitig jedoch ihr Kursziel von 2500 Franken in negative Revision. Schuld sind weniger die insgesamt etwas schwächeren Quartalsumsatzzahlen, als vielmehr neue Annahmen bezüglich der Marktprämie.

Ein zentrales Thema bleiben in Expertenkreisen die höheren Rohstoffkosten. Anlässlich der Jahresergebnispräsentation von Ende Januar liessen die Firmenvertreter von Givaudan durchblicken, dass sie im Jahresverlauf mit einem Anstieg der Rohstoffpreise um 5 bis 6 Prozent rechnen. Die Medienmitteilung zur Quartalsumsatzveröffentlichung vom Dienstag birgt diesbezüglich keinerlei Aussagen. Beobachter sind sich allerdings nicht sicher, dass keine Neuigkeiten auch gute Neuigkeiten sind.

Erst Mitte März wurde die Aktie von Givaudan nämlich für warnende Worte des deutschen Rivalen Symrise mit Kursverlusten abgestraft. Damals dämpfte Symrise-Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram die Margenerwartungen der Analysten aufgrund steigender Rohmaterialkosten.

Wie Barclays ergänzt, dreht sich bei Givaudan im laufenden Jahr alles um die Margen- und nicht um die Wachstumsentwicklung. Aufgrund von Sonderfaktoren liegt die britische Grossbank mit ihren diesjährigen Gewinnschätzungen um rund 5 Prozent unter den Markterwartungen.