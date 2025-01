Dies erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Glencore habe sich Ende vergangenen Jahres an Rio Tinto gewandt, um eine mögliche Fusion anzustreben, jedoch seien die Gespräche nur kurz gewesen und hätten zu keinem Ergebnis geführt, sagte der Insider gegenüber Reuters. Die Agentur Bloomberg News hatte zuvor berichtet, dass sich die beiden Unternehmen bereits in einem frühen Stadium der Gespräche über ein Geschäft befänden.