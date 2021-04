Überschwemmungen aufgrund steigender Meeresspiegel und extremer Wetterereignisse stellten die grössten Gefahren für diese Anlageklasse in Europa dar, heisst es in einer dieser Woche veröffentlichten Immobilien-Studie der Fondsgesellschaft DWS.

Die am stärksten von Überschwemmungen bedrohten Gebiete befinden sich demnach hauptsächlich im Norden Europas - neben Norddeutschland auch Teile der Niederlande, Großbritanniens, Irlands und Polens. Sturmfluten dürften künftig häufiger auftreten. In vielen wichtigen europäischen Märkten würden dafür aber bereits Vorkehrungen getroffen, was die Risiken wieder mindere.

Insgesamt stelle der Klimawandel eine wachsende Bedrohung für Erträge aus Immobilien in ganz Europa dar, so die Studie. Südeuropa stehe dabei angesichts steigender Temperaturen wegen drohender Hitzewellen und Wasserknappheit im Fokus. Doch dies wirke sich mit Ausnahme von Extremereignissen bei den meisten Immobilien nicht unmittelbar auf deren Wert aus.

(Reuters)