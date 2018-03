Die Vorabinformation zur Entwicklung der verwalteten Kundenvermögen von Mitte Januar hatte es bereits angekündigt: Die Partners Group blickt auf ein starkes 2017 zurück. Mit 28 Prozent höheren Erträgen und einem um 35 Prozent höheren Reingewinn übertrifft der Risikokapital-Spezialist aus Baar einmal mehr selbst die höchsten Analystenerwartungen ziemlich deutlich.

Davon haben auch die Aktionäre etwas, liegt die geplante Jahresdividende von 19 Franken je Titel doch um mehr als 25 Prozent über jener aus dem Vorjahr.

An der Schweizer Börse SIX erfassen Anschlusskäufe die Aktie der Partners Group. Zur Stunde gewinnt sie noch 2 Prozent auf 720 Franken. Mit 733 Franken liegen die frühen Tageshöchstkurse unmittelbar am Rekordhoch von Ende Januar bei 734 Franken.

Starke erfolgsabhängige Erträge

Dem Unternehmen sei es einmal mehr gelungen, die bereits hohen Markterwartungen zu übertreffen. Das schreibt Baader-Helvea und bezeichnet den um 20 Prozent über den bankeigenen Prognosen liegenden Reingewinn in der zweiten Jahreshälfte als eigentlichen Lichtblick. Der Autor des Kommentars führt das starke Abschneiden insbesondere auf rund 50 Prozent höher als erwartet ausgefallene erfolgsabhängige Erträge zurück.

Er fühlt sich vom vorliegenden Jahresergebnis in seiner positiven Einschätzung bestätigt und bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Partners-Group-Aktie. Der Autor nimmt das 705 Franken lautende Kursziel in positive Revision.

Erfolg birgt gewisse Gefahren

"Die Ertragsflut schwemmt einmal mehr die Erwartungen davon", titelt hingegen ein Analyst der Zürcher Kantonalbank. Seines Erachtens gehört es schon fast zum Ritual, dass die Partners Group die Prognostiker alt ausschauen lässt. Er sieht darin aber auch Gefahren, beispielsweise dass sich die Markterwartungen künftig weit oberhalb den firmeneigenen Zielvorgaben einpelndeln. Dennoch hält der Analyst an der "Übergewichten" lautenden Kaufempfehlung fest.

In einem Kommentar der UBS Investmentbank stellt der Autor die Nachhaltigkeit der mit 66 Prozent äusserst hohen operativen Marge (EBITDA) in Frage. Er geht davon aus, dass sich die EBITDA-Marge mittelfristig wieder dem gewohnten Wert von 60 Prozent nähert und rechnet gleichzeitig mit einer höheren Steuerrate. Die Aktie wird bei der Schweizer Grossbank deshalb weiterhin nur mit "Neutral" eingestuft.

Kepler Cheuvreux lag erneut goldrichtig

Voller Lobes ist der für Kepler Cheuvreux tätige Berufskollege. Er hatte am Tag vor der Jahresergebnispräsentation seine Ertrags- und Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre um bis zu 14 Prozent erhöht. Dabei berief er sich auf die Vorabinformationen vom Januar.

Der Analyst bekräftigt sowohl seine Kaufempfehlung als auch das im Vorfeld auf 810 (zuvor 720) Franken angehobene Kursziel. Selbst diese Annahmen scheinen nun allerdings konservativ. Interessant ist, dass derselbe Analyst für Partners Group schon anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen eine positive Ergebnisüberraschung vorausgesagt hatte und damit goldrichtig lag.