In einer gemeinsamen Erklärung hätten sich verschiedene palästinensische Gruppierungen darauf geeinigt, ihre Spaltungen zu überwinden und die Einheit der Palästinenser zu stärken, berichteten staatliche chinesische Medien am Dienstag. Das Dokument sei bei einer Zeremonie zum Abschluss von Verhandlungen unterzeichnet worden, die vom 21. bis 23. Juli in Peking geführt worden seien, berichtete der staatliche Sender CCTV.