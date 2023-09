Niedrigere Kosten für Batterierohstoffe könnten die Gewinnspannen von Rivian und seinen Konkurrenten, die mit hohen Kosten und schwindenden Kassenbeständen zu kämpfen haben, potenziell erhöhen. Rivian, dessen Aktien in diesem Jahr bisher um rund 27 Prozent gestiegen sind, fährt auch die Produktion seiner eigenen Antriebseinheit hoch. Das Unternehmen will so die Abhängigkeit von Drittanbietern verringern, die Kosten senken und die Produktion verbessern.