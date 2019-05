Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um etwa 2,25 Prozent zulegen, sagte der Chef der regionalen Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, am Freitag. 2018 hatte es noch zu knapp drei Prozent gereicht. Die Chefin der Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, rechnet mit einem Plus von 2,0 bis 2,5 Prozent.

Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 3,2 Prozent unerwartet kräftig gewachsen. Die Zentralbank Fed hatte am Mittwoch entschieden, ihren Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen. Angesichts der globalen Konjunkturabkühlung und der gedämpften Inflation in den USA haben sich die US-Währungshüter eine Zinspause verordnet, nachdem sie den Schlüsselsatz voriges Jahr vier Mal angehoben hatten.

(Reuters)