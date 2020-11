Der Schweizer Pharmariese ist auf dem besten Weg, bis Ende dieses Jahres monatlich mehr als 80 Millionen Antigen-Schnelltests herzustellen, zusammen mit den langsameren, aber hochpräzisen PCR-Tests, die er seit Januar weltweit ausliefert. Aber selbst das wird angesichts der anhaltenden Versorgungsengpässe die Nachfrage nicht befriedigen können, so dass die Gesundheitsbehörden weiterhin Ressourcen priorisieren müssen.

“Wir könnten viel mehr verkaufen, wenn wir nur die Inhaltsstoffe hätten”, sagte Schwan in einem Interview mit Bloomberg News. “Es handelt sich um sehr komplexe Systeme, und es muss eine Menge richtig abgestimmt werden.”

Ähnlich wird die Lage auch bei der Covid-19-Antikörper-Cocktail-Therapie sein, die Roche mitentwickelt und die “sehr bald” die Genehmigung der Aufsichtsbehörden erhalten könnte, sagte Schwan. Die folgenden Auszüge aus dem Interview wurden komprimiert und bearbeitet.

Wie genau sieht der Markt für Coronavirus-Tests Ihrer Meinung nach aus?

Severin Schwan: Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem, und dies gilt sowohl für PCR- als auch für Antigentests. Ich gehe davon aus, dass dies in 2021 noch einige Zeit so bleibt, und das liegt einfach daran, dass wir einen großen Auftragsrückstand haben, der ausreichend Planungssicherheit bietet. Es gibt lange, komplizierte Lieferketten, daher muss gleichzeitig mit allen Lieferanten an den Engpässen gearbeitet und gleichzeitig an den internen Abläufen gefeilt werden. Dies ändert sich im Laufe der Zeit.

Woran genau fehlt es?

Wenn ein Engpass behoben wurde, entsteht schon der nächste, denn solange es einen Auftragsrückstand gibt, bleibt immer ein Engpass. Es können Verbrauchsmaterialien sein, oder es können Extraktionsmaterialien sein, oder es können Kunststoffteile sein, oder es kann Glas sein, das benötigt wird. Es treten alle möglichen Dinge auf, an die unter normalen Umständen niemand auch nur gedacht hätten. Weil das System so gestresst ist, sind Dinge, die immer für selbstverständlich gehalten wurden, plötzlich Mangelware.

Im Bereich der Therapien hilft Roche bei der Entwicklung und Herstellung des vielversprechenden Zwei-Antikörper-Cocktails von Regeneron Pharmaceuticals. Wie breit zugänglich wäre diese Therapie?

Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 2 Millionen Dosen produzieren werden, sodass die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übersteigen wird. Regierungen und Gesundheitssysteme müssen sehr sorgfältig überlegen, wo diese Antikörper-Cocktails vorrangig eingesetzt werden sollen. Sie müssen es für diejenigen Personen priorisieren, bei denen das Sterblichkeitsrisiko am höchsten ist. Wenn wir es zu den richtigen Patienten bringen, könnten wir die Mortalität wirklich signifikant senken. Ein mögliches Szenario besteht darin, dass man Patienten, bei denen eine Infektion auftritt, nach Risikofaktoren einteilt. Man würde sie lieber früh behandeln, als zu warten, bis sie in einen kritischem Zustand geraten, da zu diesem Zeitpunkt eine Antikörpertherapie wahrscheinlich nicht so viel hilft.

In letzter Zeit gab es ermutigende Impfdaten von Pfizer und BioNTech sowie von Moderna. Wie schnell erwarten Sie ein Hochfahren der Covid-Impfstoffe?

Ich hoffe, dass in der ersten Jahreshälfte Impfstoffe zur Verfügung stehen, die zunächst für Patienten mit höherem Risiko bestimmt sind - beispielsweise für Beschäftigte im Gesundheitswesen - und dann der Zugang in der zweiten Jahreshälfte erweitert wird. Dies wird sich auf die Entwicklung der Pandemie auswirken und den Bedarf an Tests einerseits und Therapeutika andererseits bestimmen. Aber wir müssen sehen, wie hoch die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist und wie effektiv die Impfstoffe in verschiedenen Teilen der Bevölkerung sind. Hier gibt es noch einige Unbekannte. Letztlich wird es mehr Zeit brauchen, um die Impfstoff-Produktion sozusagen für die ganze Welt wirklich zu erhöhen.

Die beiden führenden Impfstoffkandidaten verwenden die Messenger-RNA-Technologie, die einen klinischen Durchbruch für diesen Ansatz darstellt. Glauben Sie, dass mRNA einen großen Einfluss auf andere Arten von Krankheiten haben wird?

Klar ist, dass mRNA eingreifen und etwas im Immunsystem auslösen kann. Es spielt also möglicherweise eine Rolle, wo immer das Immunsystem eine Rolle spielt. Dies ist offensichtlich der Fall bei Krebs und möglicherweise auch in anderen Bereichen wie Neurologie, Zentralnervensystem, Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten. Aber man muss vorsichtig sein zu sagen: “Wir können das einfach kopieren und anwenden”. Wir wissen aus Erfahrung, dass das so nicht funktioniert. Es wird Jahre dauern, bis wir diese Technologie für breitere Patientengruppen bei verschiedenen Krankheiten einsetzen können.

(Bloomberg)