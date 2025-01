Auf die Frage von cash.ch an der Roche-Jahresmedienkonferenz in Basel, ob es Reaktionen auf Hoffmanns Äusserungen aus den USA gegeben habe und ob negative Konsequenzen für das Geschäft von Roche in den USA zu erwarten seien, antwortete Roche-CEO Thomas Schinecker äusserst kurz angebunden: "Nein und Nein". Kein weiterer Kommentar.