So wurden in der Studie denn auch gesunde Erwachsene mit Fettleibigkeit behandelt. In der 24 Woche erreichten alle mit CT-388 behandelten Teilnehmer einen Gewichtsverlust von mehr als 5 Prozent, 85 Prozent erreichten mehr als 10 Prozent, 70 Prozent erreichten mehr als 15 Prozent und 45 Prozent erreichten einen Gewichtverlust von mehr als 20 Prozent.