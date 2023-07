Am Fachkongress American Society of Retina Specialists in Seattle, der Ende Juli stattfindet, werde der Pharmakonzern Daten vorlegen, die zeigten, dass Vabysmo bei Patienten mit diabetischem Makulaödem (DME) zu weniger Fibrose führe, die sich negativ auf das Sehvermögen auswirken kann, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.