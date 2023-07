Die Klage wurde am Donnerstag am Bezirksgericht des District of Massachusetts eingereicht, wie einer Mitteilung der japanischen Roche-Tochter Chugai vom Freitag zu entnehmen ist. Zu den eingeklagten Patenten gehören unter anderem solche, die sich auf Verfahren zur Anwendung von Actemra (Tocilizumab) in intravenöser Form und auf Verfahren zur Herstellung des Wirkstoffs beziehen.