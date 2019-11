Am Wochenende stellte das Pharmaunternehmen auf einem Fachkongress die Details der Phase-II-Studie zu Gazyva (Obinutuzumab) bei der Behandlung der Nierenkrankheit Lupus-Nephritis vor.

In der Studie "Nobility" zeigte sich, dass Gazyva in Kombination mit der Standardtherapie wirksamer ist als die Standardtherapie alleine, wie Genentech am Samstag mitteilte. Bereits im Juni hatte Genentech gemeldet, die Studie habe den primären und sekundären Endpunkt erreicht. Daraufhin erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA im September dem Mittel den Status "Therapiedurchbruch" (Breakthrough Therapy Designation).

Lupus Nephritis ist eine potenziell lebensbedrohliche Entzündung der Nieren, die bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern. Die FDA will mit dem Status "Therapiedurchbruch" die Entwicklung und Überprüfung von Medikamenten, die einen Fortschritt in der Behandlung von schweren Erkrankungen versprechen, beschleunigen.

(AWP)