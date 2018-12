Auf die Frage, ob er erwartet, dass es einen Konsens für eine Drosselung gibt, antwortete er am Sonntag: "Ich glaube schon, ja." Oman sei bereit, sich der Entscheidung der Opec und ihrer Verbündeter für eine mögliche Kürzung anzuschliessen. Die Ölminister der Opec treffen sich am Donnerstag in Wien, um über die Fördermenge zu beraten. Branchen-Insidern zufolge ist Russland für eine Drosselung der Fördermengen offen. Allerdings verhandele man mit Saudi-Arabien noch über Zeitplan und Umfang.

Russland, Saudi-Arabien und die USA liefern sich mit einer Produktion von jeweils rund zehn Millionen Barrel pro Tag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des weltgrössten Ölförderers. Wegen Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft und der kontinuierlich steigenden Fördermengen in den USA ist der Ölpreis seit Anfang Oktober um gut 30 Prozent gefallen.

(Reuters)