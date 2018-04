Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts zwischen der USA und China scheuten Investoren risikobehaftete Anlagen, sagten Händler. So geriet auch der Aktienmarkt an der Wall Street unter Druck. In Europa wird erst am Dienstag wieder gehandelt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,34 US-Dollar. Das war ein Minus von 1 Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,41 Dollar auf 63,53 Dollar.

(AWP)