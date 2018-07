Der iranische Opec-Gouverneur Hossein Kasempur Ardebili warf US-Präsident Donald Trump am Donnerstag vor, mit Äusserungen über den Kurznachrichtendienst Twitter den Ölpreis in die Höhe getrieben zu habe. Allein das habe den wichtigen Rohstoff um zehn Dollar je Barrel (159 Liter) verteuert.

"Bitte hören Sie mit dieser Methode auf", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Shana. Ein Kommandeur der Revolutionsgarden drohte mit einer Blockade der für das Ölgeschäft wichtigen Strasse von Hormus. Trump hatte zuvor die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) für die steigenden Benzinpreise verantwortlich gemacht und zum Gegensteuern aufgefordert.

"Das Opec-Monopol muss sich daran erinnern, dass die Benzinpreise steigen und es wenig tut, um zu helfen", schrieb Trump auf Twitter. "Wenn überhaupt, dann treiben sie die Preise in die Höhe, während die Vereinigten Staaten viele der Mitglieder für sehr wenig Geld verteidigen", unterstrich er und forderte: "Jetzt die Preise reduzieren!" Am Ölmarkt bewegten sich die Preise kaum: Nordseeöl verbilligte sich ein bisschen, US-Leichtöl verteuerte sich etwas.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018