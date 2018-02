Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat von den im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffpreisen profitiert und im Geschäftsjahr 2017 Betriebs- und Nettogewinn deutlich gesteigert. So weist der Konzern unter dem Strich einen Gewinn von 5,78 Mrd USD aus, nachdem sich im Vorjahr das den Aktionären zurechenbare Ergebnis auf 1,4 Mrd summiert hatte. Die Ausschüttung an die Aktionäre fällt über der angestrebten Quote aus.

Den operativen Gewinn hat Glencore auf Stufe EBITDA um 44% auf 14,8 Mrd USD gesteigert, auf Stufe EBIT stieg der Wert mit 8,55 Mrd (VJ 3,93 Mrd) auf mehr als das Doppelte, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Der Geldfluss aus dem operativen Geschäft (FFO) stellte sich bei 11,6 Mrd USD ein, ein Plus von 49%. Für die Nettoverbindlichkeiten weist Glencore mit 10,7 Mrd USD (per Ende 2017) gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 31% aus.

Die Vorteile der höheren Rohstoffpreise zusammen mit einer starken Kostenkontrolle bei den Bergbauaktivitäten im Bereich Metalle und Energie hätten sich in den höheren Margen niedergeschlagen, schreibt das Unternehmen weiter. Das Unternehmen plant eine Dividendenausschüttung im Volumen von insgesamt 2,9 Mrd USD (0,20 USD/Aktie) in zwei Tranchen. Dies liege "komfortabel" über dem definiertem Ziel von mindestens einer Milliarde plus 25% vom Cash Flow aus dem bereich Industrie.

Man schaue mit Zuversicht nach vorn, heisst es weiter. Die Führende Position mit erstklassigen Rohstoffen und Anlagen werde auch weiterhin Wert für die Aktionäre schaffen.

