Russland ist im Juli ungeachtet der westlichen Sanktionen zum drittgrössten Kohlelieferanten Indiens aufgestiegen. Die indischen Kohleeinfuhren wuchsen im Vergleich zum Juni um mehr als ein Fünftel auf die Rekordmenge von 2,06 Millionen Tonnen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der indischen Beratungsfirma Coalmint hervorgeht. In der Vergangenheit war Russland der sechstgrösste Kohlelieferant Indiens, hinter Indonesien, Südafrika, Australien und den USA, wobei Mosambik und Kolumbien abwechselnd unter den ersten fünf Ländern lagen. Wegen des Ukraine-Kriegs haben etwa die Europäische Union und Japan ein Kohleembargo gegen Russland verhängt. Russland hatte sich aber unbeeindruckt gezeigt und auf einen grosse Nachfrage weltweit verwiesen.

Indien geht davon aus, dass die jüngste Genehmigung der heimischen Zentralbank für Zahlungen von Rohstoffen in der Landeswährung Rupie den bilateralen Handel mit Russland erheblich beflügeln wird. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Importe aus Russland um fast das Fünffache auf mehr als 15 Milliarden Dollar gestiegen.

Indien ist der zweitgrösste Kohleproduzent, -importeur und -verbraucher der Welt. Das südasiatische Land hat in der Vergangenheit vor allem Kokskohle - die hauptsächlich in der Stahlindustrie verwendet wird - aus Russland importiert. Australien ist hier der andere wichtige Lieferant. Die hohen Preisnachlässe, die russische Lieferanten den indischen Kunden in den vergangenen Monaten angeboten haben, haben jedoch einen Anreiz geschaffen, mehr Kraftwerkskohle zu kaufen. Diese wird vor allem für die Stromerzeugung verwendet. Die Einfuhren von Kraftwerkskohle aus Russland stiegen im Juli um 70,3 Prozent im Vergleich zum Juni auf einen Rekordwert von 1,29 Millionen Tonnen, während die Einfuhren von Kokskohle um mehr als zwei Drittel auf über 280'000 Tonnen zunahmen.

(Reuters)