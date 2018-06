"Ölpreise sind zu hoch, die Opec ist wieder dabei", twitterte Trump am Mittwoch. "Nicht gut!" Der US-Präsident hatte bereits im April die Opec an den Pranger gestellt und ihr vorgeworfen, den Preis künstlich nach oben zu treiben. "Das ist nicht gut und wird nicht akzeptiert!", erklärte er damals ebenfalls über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juni 2018