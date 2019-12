Die Vereinbarung sehe vor, dass Glencore eine Reihe von Verträgen erneuern werde. Dazu zähle auch das Recht, bis 2031 am Gate-Terminal in Rotterdam jährlich drei Milliarden Kubikmeter LNG wieder in Gasform umzuwandeln. Der Kontrakt umfasse zudem eine Reihe von LNG-Lieferverträgen. Den Angaben zufolge wird Orsted an Glencore eine Zahlung in ungenannter Höhe leisten.

Orsted hat den Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt weltweit rund 6'500 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro. Orsted plant, baut und betreibt Windparks auf dem Land und im Meer, Solarparks, Energiespeicheranlagen und Biomasse-Kraftwerke.

(AWP)