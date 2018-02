Im Rahmen dieses Programms hatte der Rückversicherer insgesamt 10,8 Mio eigene Aktien zu einem Anschaffungswert von Total 1 Mrd erworben, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Dabei seien die Aktien über die Zeit zu einem Durchschnittspreis von 92,31 CHF je Titel zurückgekauft worden. Zum Vergleich: Am Freitag kostete ein Swiss Re-Aktie an der Börse 94,40 CHF.

Der Aktienrückkauf war mit dem Ziel lanciert worden, sogenanntes Überschusskapital an die Aktionäre zurückzuführen. Ähnliche Programme hatte es auch in den vergangenen Jahren gegeben. Diese wurden jeweils anlässlich der Bilanzmedienkonferenz im Februar angekündigt, mit dem Hinweis, dass über die Lancierung später im Herbst nach Ende der Hurrikan-Saison in den USA entschieden wird.

Im Jahr 2017 war daher lange nicht klar, ob die Swiss Re nach den verheerenden Hurrikan-Katastrophen das an der Generalversammlung im April genehmigte Programm auch umsetzen wird. Anfang November gab der Rückversicherer dann jedoch den Startschuss für den Aktienrückkauf. Swiss Re sei bestens gerüstet, um die hohen Schäden aus den Naturkatastrophen zu absorbieren, und man sei weiterhin in der Lage, Überschusskapital an die Aktionäre zurückzuführen, liess das Management damals verlauten.

Ob im laufenden Jahr ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt wird, dürfte sich am kommenden Freitag zeigen. Dann wird Swiss Re den Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr präsentieren.

