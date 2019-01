Der Rückversicherer Swiss Re rechnet aufgrund vorläufiger Schätzungen mit einer Schadenbelastung von rund einer Milliarde Dollar aus den Naturkatastrophen im vierten Quartal 2018. Diese würden hauptsächlich der Geschäftseinheit Reinsurance zugeordnet, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Experten zufolge ist dieser Wert eher über dem Durchschnitt.

Swiss Re erwartet aus den Camp- und Woolsey-Bränden in Kalifornien Schäden in Höhe von 375 Millionen Dollar. Die Schadenbelastung durch den Hurrikan Michael wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Swiss Re geht davon aus, dass sich die Schadenbelastung der Taifune Jebi und Trami in Japan im vierten Quartal 2018 um 320 Millionen Dollar erhöhen wird.

Die Gesamtschätzung der Schadenbelastung durch Naturkatastrophen beinhaltet auch kleinere Ereignisse wie den Hagelsturm in Sydney am 20. Dezember 2018. Zudem wird erwartet, dass mehrere von Menschen verursachte Grossschäden im vierten Quartal 2018 zu einer Belastung in Höhe von rund 300 Millionen Dollar führen werden.

Swiss Re erwartet für 2018 eine Gesamtschadenbelastung aus Naturkatastrophen und grossen menschlich verursachten Ereignissen von 2,9 Milliarden. Für die gesamte Branche schätzt Swiss Re die weltweiten Versicherungsschäden 2018 auf 81 Milliarden Dollar.

(cash/AWP)