Analysten erwarten laut dem AWP-Konsens 82 Millionen Dollar Verlust. Bei der Swiss Re erweisen sich Prognosen allerdings häufig als besonders schwierig. Die Swiss Re berichtet, das der Ukraine-Krieg 283 Millionen Dollar Rückstellungen zur Folge hatte.

Am Ende verblieb nach drei Monaten unter dem Strich ein Minus von 248 Million US-Dollar nach einem Gewinn im Jahr davor von 333 Millionen, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Damit schloss der Konzern etwas schlechter ab von Analysten erwartet.

In der Sachrückversicherung (P&C Re) verschlechterte sich aufgrund der erhöhten Katastrophenlast und den Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg der Schaden-Kosten-Satz um 2,7 Prozentpunkte auf 99,3 Prozent. Ein Wert über 100 Prozent zeigt an, dass mit dem operativen Geschäft rote Zahlen geschrieben werden.

Im zweitgrössten Standbein, der Lebensrückversicherung (L&H Re), führten die nach wie vor zahlreichen Corona-Sterbefälle zu einem Verlust von 230 Millionen. Insgesamt ist die Swiss Re im Startquartal gewachsen: Die Nettoprämien der Gruppe nahmen um 4 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu.

Konzernchef Mumenthaler: «Proaktiv» rückgestellt

Das erste Quartal sei ein schwieriges gewesen, wird Konzernchef Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sei ein Schock gewesen. "Obwohl die Situation in der Ukraine nach wie vor höchst ungewiss ist und wir nicht glauben, dass wir überdurchschnittlich exponiert sind, haben wir beschlossen, proaktiv und umsichtig Rückstellungen zu bilden."

An der Börse hat sich die Swiss-Re-Aktie vom Schock des Kriegsausbruchs in der Ukraine nur leicht erholt. Bis Anfang März waren die Titel bis in den Bereich von 75 Franken abgerutscht. Und nachdem die Aktie sich bis Mitte April bis auf 90 Franken ein wenig erholen konnte, pendelt sie nun um die 80-Franken-Marke.

(cash/AWP)