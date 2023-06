So soll auch der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Invasionstruppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, im Voraus von dem Aufstand der Söldner-Gruppe gewusst haben, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die Regierung in Washington versuche nun herauszufinden, ob Surowikin Wagner-Chef Prigoschin bei der Planung der Rebellion unterstützt habe.