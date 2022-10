Die Regierung in Kiew hat sich bislang nicht offiziell dazu geäussert, ob sie bei der Detonation am Samstag eine Rolle spielte. Einige Regierungsvertreter haben aber offen ihre Sympathie für die Tat geäussert. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bereits unmittelbar danach den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich gemacht und Luftangriffe auf ukrainische Städte angeordnet. Am Montag kam es infolge dessen zu umfangreichem Raketenbeschuss unter anderem auch auf die Hauptstadt Kiew, die nach einer ersten Offensive zu Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar weitgehend verschont geblieben war.