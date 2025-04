«Ich kann mich zu diesen Informationen in keiner Weise äussern», sagt Sprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag erklärt, dass ukrainische Streitkräfte zwei Chinesen gefangen genommen hätten, die in der Ostukraine für Russland gekämpft hätten.