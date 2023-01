"Es kommen ständig Erklärungen aus europäischen Hauptstädten und Washington, dass die Entsendung verschiedener Waffensysteme in die Ukraine, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Mitwirkung dieser Länder oder des Bündnisses an Feindseligkeiten in der Ukraine bedeute", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten.