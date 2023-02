Markow vermutet, dass Putin selbst Prigoschin bei einem Treffen um den 14. Januar herum in St. Petersburg aufgefordert hat, die öffentliche Kritik an der Führungsspitze einzustellen. Der ehemalige Regierungsberater räumt ein, nicht alle Einzelheiten des mutmasslichen Treffens zu kennen. Reuters konnte seinen Angaben zunächst nicht verifizieren. Allerdings wurde das Treffen in St. Petersburg von mindestens einem Teilnehmer bestätigt, der in sozialen Medien darüber berichtete. Offiziell will sich die russische Regierung nicht dazu äußern.