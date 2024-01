Mit dem Iran gab es der staatlichen russischen Nachrichtenagenturen RIA und Interfax zufolge auch einen Austausch per Telefon auf der Ebene der Verteidigungsminister. Dabei sei es um militärische Zusammenarbeit und die regionale Sicherheit gegangen. Russland und der Iran haben in den vergangenen Monaten ihre Beziehungen intensiviert. So liefert der Iran Schahed-Drohnen an Russland, die dessen Streitkräfte in der Ukraine einsetzen. Auch beim Krieg im Gazastreifen haben beide Staaten immer wieder das Vorgehen Israels kritisiert, dessen engster Verbündeter die USA sind.