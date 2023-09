Das geht aus einem Informationsschreiben der Schweizer Börse SIX vom Mittwochabend hervor. Die Aktie wird laut den Angaben aber Teil der Indizes SLI und SMIM sein. Dies alles gilt allerdings erst ab dem Tag nach der Abspaltung. Am Spin-off-Tag selber werde Sandoz im SMI aufgeführt werden, so das SIX-Schreiben weiter. Damit wird dieser Index einen Tag lang 21 statt 20 Titel umfassen.