Der Betriebsertrag erreichte 124,8 Millionen Franken. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 9,1 Prozent. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT wuchs um 11 Prozent auf 8,7 Millionen, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst.

Unter dem Strich resultierte für Poenina ein Nettogewinn von 7,2 Millionen Franken nach 6,0 Millionen im Jahr 2016. Der Gewinn pro Aktie verbesserte sich entsprechend auf 3,38 von zuvor 2,82 Franken.

Das Unternehmen, das seit Mitte November an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, hatte 2017 mit dem Kauf der Albis Technik AG mit Sitz in Zug und die Elsener-Klima AG mit Sitz in Adliswil zwei Akquisitionen getätigt. Mit der Steigerung aller relevanten Kennzahlen habe sich die optimistische Haltung nach dem gelungenen Börsengang bestätigt, heisst es im Geschäftsbericht.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Ausschüttung eine Dividende von 1,60 Franken pro Aktie vor, war einer Quote von 47 Prozent entspricht. Das Volumen beträgt 4,0 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Beim Börsengang hatte das Unternehmen eine Ausschüttungspolitik von rund zwei Drittel des Gewinns in Aussicht gestellt.

Für das laufende Jahr ist das Management zuversichtlich, dass die Ergebnisse im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht verbessert werden können, wie es in dem Communiqué weiter heisst.

(AWP)