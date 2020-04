Geberit ist im ersten Quartal beim Umsatz um 1,5 Prozent gewachsen. In Franken gerechnet resultierte allerdings ein Rückgang um 3,9 Prozent auf 798 Millionen Franken. In der zweiten Märzhälfte hätten sich die Folgen der Pandemie bemerkbar gemacht, teilt Geberit mit.

Der währungsbereinigte Nettoumsatz wuchs in Europa um 2,7 Prozent und in Amerika um 0,8 Prozent. Dagegen ging er in der Region Nahost/Afrika um 15,3 Prozent und in der Region Fernost-Pazifik um 21,6 Prozent zurück.

Die Krise treffe die europäische Bauindustrie schwer, teilt Geberit weiter mit. Diese ist ein wichtiger Markt für Geberit. Aufgrund der volatilen Situation sei kein Ausblick für die Industrie möglich.

Geberit will die künftige Marktposition aber nicht schwächen und hält an Entwicklungsprogrammen fest. "Aufgrund des starken Fundaments und der sehr soliden Bilanz wird Geberit jedoch die strategischen und die operativen Prioritäten unverändert weiterverfolgen", heisst es in der Mitteilung.

Folgt mehr.

(cash)