Die US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) habe Sulzer eine zweite Lizenz erteilt, welche "explizit die Blockade der noch blockierten Assets aufhebt", teilte Sulzer mit. Diese Lizenz traf in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Sulzer ein. Man sei nun "endgültig wieder back to normal".

Bereits am Donnerstag hatte die OFAC grünes Licht erteilt für die Übertragung der von Renova erworbenen Sulzer-Anteile. Sulzer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Unternehmen nun keine "blocked person" mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege. Global könne nun der "normale Betrieb" wieder aufgenommen werden. Hinsichtlich der blockierten Vermögenswerte seien allerdings noch die notwendigen Schritte zu unternehmen.

Sulzer hat zudem weitere Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf vom Mehrheitsaktionär Renova bekanntgegeben. Der Kaufpreis für die fünf Millionen Aktien die Sulzer erworben hat, beträgt basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs 109,13 Franken je Aktie. Der Transaktionswert beträgt damit rund 546 Millionen Franken. Der Kauf wurde vom 9. bis und mit 13. April 2018 durchgeführt.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema will Sulzer zusammen mit dem Bestellungseingang im ersten Quartal am 19. April 2018 bekanntgeben.

Aufgrund der US-Sanktionen gegen Viktor Vekselberg und die Beteiligungsgesellschaft Renova, die rund 63,4 Prozent an Sulzer hielt, war auch das Schweizer Unternehmen unter Druck geraten. Mit dem am vergangenen Montag angekündigten Rückkauf sinkt der Anteil von Renova auf 48,83 Prozent, wie es zuvor hiess.

(AWP)