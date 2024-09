Die neue Vereinbarung mit Genesis Pharma umfasse 20 Märkte in Zentral- und Osteuropa, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit werde das Mittel zur Behandlung der erblich bedingten Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) künftig auch in Ländern wie Griechenland, Zypern, Malta, Rumänien, Bulgarien oder Slowenien erhältlich sein.