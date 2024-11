Die Tochter des weltgrössten Ölkonzerns Saudi Aramco wolle mit rund einer Milliarde Dollar in die amerikanische Firma einsteigen, sagten mehrere Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, am Freitag Reuters. Der Wert von Manevir liegt demnach bei rund drei Milliarden Dollar. Ein Vertrag werde wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres unterzeichnet werden. Die Investmentbank Evercore sei an den Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen beteiligt.