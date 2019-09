Andreas Meyer, CEO der SBB, hat am Mittwoch in Bern seinen Rücktritt per Ende 2020 verkündet. Er war seit 2007 Konzernchef. Der jetzige Zeitpunkt für einen Wechsel sei richtig, weil der Strategieprozess 2020 im nächsten Jahr abgeschlossen werde, teilte Meyer vor den Medien in Bern mit.

Zudem zeichne sich in verschiedenen Führungspositionen ein Generationenwechsel ab. Er wolle die Wahl eines neuen Führungsteams seiner Nachfolge überlassen.

(cash/AWP)