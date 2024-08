Die deutlich tieferen Ergebnisse stehen den Angaben zufolge mit den Problemen im Segment Schweissen im Zusammenhang. Die Lieferung von Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern habe sich verzögert, was die Kosten der Produktion in die Höhe getrieben habe. Zudem habe man für drohende Konventionalstrafen an Kunden Rückstellungen bilden müssen. Ohne diese hätte der EBIT in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen.